Erick Rivera se ve jugando la eliminatoria con El Salvador

En una nota para El Gráfico de El Salvador, Erick Rivera habló sobre sus deseos de estar en La Selecta de cara a las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de Qatar 2022. El mediocampista ofensivo también charló sobre lo que fue el amistoso ante Estados Unidos, entre otras cosas vinculadas a la azul y blanco.



"Siempre apoyo a la selección. Este año fue muy complicado. Se tuvo un microciclo de cuatro días y creo que ante un gran rival. Aunque era un tercer equipo de Estados Unidos, sabemos que están muy encima de nosotros. En un futuro ellos van a ser la base de la selección mayor de Estados Unidos. Desde que tiene 15 años los preparan para ser los futuros seleccionados", expresó en relación al amistoso ante los gringos.

En relación a su deseo y posiblidad de volver a vestir los colores patrios, Rivera reveló que no pierde la esperanza. "Uno siempre está con esa espinita. Me he quedado con esa espinita de estar en mi selección. Yo sé que en su momento va a llega. La selección es de momentos, dependiendo como ande el jugador. No me van a llamar solo porque estoy en Bolivia. No. Uno tiene sus cosas en Bolivia para poder ser llamado. Siempre tengo el anhelo de poder vestir la azul", aseguró.



Seguido a eso, también dio su punto de vista sobre los próximos rivales de El Salvador rumbo a Qatar 2022 (Antigua Bermuda, Granada, Montserrat e Islas Vírgenes de Estados Unidos). "Uno siempre trata de visualizar lo que se viene por delante. Creo que son selecciones complicadas. Ya se ha jugado en contra de ellas" agregó.



¿Pero se ve visitendo la camiseta azul y blanco en esos partidos? Su respuesta fue contundente. "Sí, me veo jugando contra esas selecciones. Espero que así sea y espero estar jugando de buena manera, y poder defender los colores de la selección", concluyó.