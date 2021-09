Edwin Rodríguez señaló cuándo podría volver a las canchas

Edwin Rodríguez, futbolista del Olimpia que sufrió una lesión con la Selección de Honduras ante Estados Unidos, reveló cuándo podrá retornar a las canchas.

Edwin Rodríguez es uno de los mejores prospectos que tiene el Olimpia. Con 21 años ya ha participado con la Honduras Olímpica en Tokio 2020, así como también con la Selección Absoluta en el Octogonal Final de las Eliminatorias Concacaf rumbo a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.

Defendiendo los colores patrios en el proceso clasificatorio sufrió una lesión, más precisamente en el juego contra los Estados Unidos. A raíz de esto no solo debió abandonar el campo de juego, sino que debió iniciar un proceso de recuperación para volver a estar en óptimas condiciones.

En diálogo con Diario Diez, el joven catracho explicó que lo aquejó "un golpe que tuve en la tibia, me tocó el nervio del peroné del tobillo", pero que está mejorando y evolucionando. "Cada día me siento mejor", evidenció, aunque agregó inmediatamente después que "todavía no estoy al cien".

Respecto a cuando podría retornar a las canchas, estimó: "Va depender de lo que pase en estos días. Para el partido (contra Marathón) no llego. Lo más probable es que llegue para el juego del fin de semana (ante Victoria)". "Quiero llegar en buenas condiciones para los partidos internacionales", añadió.

Finalmente, recordó la situación vivida en torno a la dolencia: "Me asusté, porque cuando me golpee me costaba mucho correr y se miraba en el vídeo que no podía apoyar bien el pie. A la hora del ir al camerino en el partido ante El Salvador, fue algo que creía que era más grave, pero gracias Dios no fue nada óseo y solo fue el golpe".