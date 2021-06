Saprissa confirma a su entrenador para el Apertura 2021

El Deportivo Saprissa confirmó quien será el director técnico de cara al Apertura 2021.

El Deportivo Saprissa supo conseguir su estrella número 36 a pesar de la irregular temporada que ha tenido en el Clausura 2021. Durante la misma, el equipo tuvo tres entrenadores diferentes, siendo Mauricio Wright el que culminó el torneo y besando el trofeo de campeón junto a sus futbolistas.

Tras la partida de Walter Centeno primero llegó Roy Myers, aunque se advirtió que sería primeramente para lo que restaba del certamen, para luego buscar un reemplazante de Paté. Sin embargo, se fue tras el 0-5 contra Alajuelense, tomando su lugar quien actualmente ocupa el cargo.

Si bien el ex-defensor también estaba pensado como un sustituto de emergencia, la consecución de la liga puso a pensar a la dirigencia sobre si debían confiarle el trabajo para el venidero Apertura 2021. Este jueves, el monstruo morado confirmó a través de su cuenta oficial de Twitter que tomaron una decisión, y le han extendido un contrato de seis meses a Wright.

Saprissa confirmado a Mauricio Wright como su entrenador de cara al Apertura 2021

"Mauricio Wright Reynolds seguirá ligado a la institución tras llegar a un acuerdo con el club, el Morado se mantendrá como el técnico del campeón por un periodo de seis meses", manifestaron desde la entidad tibaseña, destacando que fue el DT que menos juegos necesitó para conquistar un campeonato con Saprissa.

"Me siento muy contento, agradecido por la confianza de la dirigencia para poder tratar de lograr objetivos. Aquí lo tenemos clarísimo, no va a ser fácil, pero lo que a mí me interesa es prepararnos bien, conformar bien el equipo y apostar por ese bicampeonato", expresó el exfutbolista en diálogo con la prensa oficial del club.