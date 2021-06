Copa Oro 2021: calendario de partidos de la Selección de Honduras

Repasamos las horas y fechas del calendario de Honduras en la Copa Oro 2021.

Cada vez falta menos para que inicie una nueva edición del torneo de selecciones más importante de Concacaf. La Copa Oro 2021 se llevará a cabo pese a la pandemia del coronavirus, e incluso, se jugará con público en los estadios respetando todas las medidas de bioseguridad.

El campeonato se llevará a cabo entre el 10 de julio y el 1 de agosto, y estarán presentes las 16 mejores selecciones de la confederación. También cabe destacar que todavía no se definen el total de los clasificados al evento, ya que se jugará una fase previa entre el 2 y 6 de julio, de la cual saldrán los tres países más que faltan para terminar de conformar los grupos.

Sin embargo, el Grupo "D", mismo en el que se ubica la selección nacional de Honduras, ya está definido. Los dirigidos por Fabián Coito encabezan el mismo en donde se enfrentarán a la siempre complicada Panamá, al campeón de Asia, Catar, y también a Granada, con quien será el debut.

A continuación detallamos los días y horarios en que se podrá ver a bicolor en acción para quienes deseen ir a verla al estadio o, por supupuesto, también seguirla por televisión:



13 de Julio de 2021 || 7:00 PM || Honduras vs. Granada

17 de Julio de 2021 || 7:30 PM || Honduras vs. Panamá

20 de Julio de 2021 || 7:00 PM || Honduras vs. Catar