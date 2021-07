Hugo Pérez confesó en que no se preocupa en como saber como juega Guatemala

Después del cambio de último momento de Guatemala por Curazao, El Salvador se prepara para su debut en la Copa Oro 2021. La Selecta tendrá un rival muy conocido al que enfrentó hace pocos días atrás en uno de los amistoso preparatorios. En esa oportunidad, Hugo Pérez decidió poner una formación alternativa e igualaron 0 a 0.

El DT de los cusclatecos habló en conferencia de prensa sobre el partido de hoy y no se mostró preocupado por enfrentar a los chapines. Es más, reconoció que no estudiaron a sus pares centroamericanos para este enfrentamiento ni sabe como trabaja el nuevo entrenador, Rafael Loredo.

“No sé cómo viene Guatemala, pienso que es casi el mismo equipo, el que ha estado compitiendo Sé que es un nuevo técnico, no tengo idea de la forma en que trabaja. Para nosotros lo más importante es nuestro equipo. En ese sentido no me preocupo. Lo importante es que nosotros hagamos nuestro trabajo”, declaró Hugo Pérez.

Y agregó: "En el caso de Guatemala, es una situación rara, porque no tuvieron tiempo, pero veo que la mayoría de jugadores son los que han venido trabajando. No creo que tengan presión. Para nosotros lo importante es tratar de hacer un buen papel, porque eso te ayuda para la octagonal”.

Para finalizar se refirió sobre si El Salvador tiene presión por enfrentar a una Azul y Blanco que llega en un nivel bajo: “No creo, al contrario, para nosotros era importante jugar el partido que teníamos programado, el problema de Curazao no es un problema futbolístico. Nosotros como Selección estamos preparados en el sentido de jugar, que es lo más importante para nosotros. Guatemala fue el rival y estamos listos”.