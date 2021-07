Concacaf podría tener un invitado de lujo en la Concachampions

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol, estaría analizando tener a un invitado de lujo de Sudamérica.

Hace unos días ocurrió un escándalo en la Copa Libertadores entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, luego de algunas polémicas referidas al VAR que presuntamente habrían perjudicado al equipo argentino, terminó con un terrible enfrentamiento y violencia en la zona de los vestuarios, sin embargo el combinado de Boca Juniors se despidió en los octavos de final por la vía de los penales. De esta manera, Concacaf podría tomar una decisión.

Debido a estos graves hechos, Boca Juniors emitió un comunicado firmado por su presidente Jorge Amor Ameal, en el que denunciaba que hubo un alevoso e intencionado arbitraje en ambos partidos ante Atlético Mineiro para perjudicarlos, en donde también hicieron referencia a la Conmebol. Al parecer en Concacaf debido a esta situación, está evaluando presentarle a Boca una invitación para jugar la Concachampions.

¿Boca Juniors en Concachampions?

"La Concacaf llamaría a Boca por invitación. Y no sería algo extraño porque lo acaban de hacer con la Copa Oro con Qatar. Para el torneo de la Concachampions, sería un salto de calidad altísimo tener a Boca. Es un equipo invitado, sin tener que cumplir torneo antes, solamente le llegó la invitación. Boca será por invitación y no por méritos deportivos en su liga", comentó el periodista Felipe Galindo de AS México.

Es importante resaltar que en reiteradas oportunidades varios clubes mexicanos fueron invitados por la Conmebol para jugar la Copa Libertadores y ahora la Concacaf, según Felipe Galindo Boca podría vivir algo similar a los conjuntos aztecas que han tenido esta oportunidad. Y no menos importante, el premio por ganar la Concachampions es de un millón de dólares y además un boleto para el Mundial de Clubes.