Alajuelense vs. San Carlos abrirán la fecha 12 del Apertura 2021 de Costa Rica. Conoce a qué hora y por qué canal ver el partido.

Alajuelense vs. San Carlos se enfrentarán en la decimosegunda fecha del Torneo Apertura 2021 de la Primera División de Costa Rica. El presente de los manudos está marcado por las lesiones, que hacen que su rendimiento sea una montaña rusa por las variantes constantes. Y llegan con el mismo objetivo que los toros del norte, que está en la misma sintonía en cuanto a desempeño: recuperarse de la derrota sufrida en la jornada anterior.

Alajuelense vs. San Carlos: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego

El encuentro se llevará a cabo el viernes 16 de septiembre, a las 20:00 horas, en el Estadio Alejandro Morera Soto y se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por FUTV.

Alajuelense vs. San Carlos: cómo llegan los locales

En los últimos cuatro juegos, los manudos obtuvieron dos triunfos (2-0 vs, Jicaral y 4-2 vs. Guadalupe) y dos derrotas (2-4 vs. Saprissa y 0-1 vs. Pérez Zeledón). Precisamente ante los pezeteros, Luis Marín paró un equipo joven debido a las lesiones de Venegas, López, Salvatierra y Hernández, quien no llegó en condiciones por una indisposición. Pero los de Villatoro se llevaron sus primeros tres puntos con un gol agónico de Pérez. “Es un mal resultados para nosotros y por el desarrollo del partido no merecíamos perder”, dijo Marín.

Alajuelense vs. San Carlos: cómo llegan los visitantes

Los dirigidos por Douglas Sequeira llegaron exultantes al Allen Riggioni tras obtener su primer triunfo en el torneo ante Saprissa por 1-0. Y, en contra del deseo del estratega norteño de ser "un subibaja", cayeron 3-2 contra Grecia pese a estar arriba en gran parte del encuentro, que se les escapó en cuestión de trece minutos. Desde que Sequeira asumió, los norteños acumulan tres derrotas, dos empates y un triunfo.

Alajuelense vs. San Carlos: último partido entre ambos

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue el 28 de julio, en la primera jornada del Apertura actual. En aquella oportunidad, Alajuelense y San Carlos igualaron 2-2. Christian Martínez y Álvaro Saborío marcaron para los locales. Barlon Sequeira y Marcel Hernández hicieron lo propio para los manudos.