Marcel Hernández habló sobre su ausencia en Alajuelense cuando juegue en el exterior

Debido a las cautelares que todavía recaen en Marcel Hernández, el delantero no podrá estar en los partidos que juegue Alajuelense en otros países.

El presente que está viviendo el Alajuelense era impensado hasta para el más optimista de los Manudos. La Liga tiene un invicto de 22 partidos y en el torneo es líder con una diferencia de 8 puntos con el segundo. Luego de obtener el Apertura 2020 y la Liga Concacaf, la cabeza de los dirigidos por Andrés Carevic está puesta en la Concachampions y harán lo imposible para volver a ser candidatos en la competición continentel, pese a que no podrán contar con su gran figura: Marcel Hernández.

El abogado del futbolista cubano adelantó que no se levantaron las medidas cautelares que no permitan que salga del país y no podrá estar el 13 de abril en Estados Unidos para la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de Concacaf. Esto porque sigue activa la causa de una supuesta violación a una menor de edad.

Sobre toda esta situación, Marcel Hernández habló y contó cómo se siente por no poder ayudar a su equipo en uno de los partidos más importantes que tendrán en este año: "Los voy a representar acá y lo voy hacer de la mejor manera. Es difícil, realmente lo sé, pero mentalmente hay que ser fuerte".

Y continuó sobre su ausencia: "Ya llegará el momento, créanme que llegará el momento. Hay que asumirlo con con tranquilidad. Las cosas pasan por algo. Aunque a uno no le guste, suceden este tipo de cosas. El primer partido es aquí. Buscaremos meter toda la carne en el asador".

La baja del atacante cubano será muy dura para Alajuelense y difícil de reemplazar. Como dijo el futbolita, será fundamental hacer un gran partido de local para no tener que ir obligado a ganar a Estados Unidos. El cuatro de abril será la ida en tierras ticas con Hernández desde el arranque.