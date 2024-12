Afuera de Saprissa: Sergio Gila tampoco se salva en la drástica limpieza del club.

Una debacle. Esa palabra puede definir bien lo que le sucedió al Deportivo Saprissa. Y no sólo por haber perdido la final ante Herediano sino también por el escándalo posterior.

Esa trifulca en pleno campo de juego terminó con una gran cantidad de jugadores morados suspendidos que complicarán el inicio de la próxima temporada, una campaña en la que el equipo no será el mismo.

Es que más allá de las sanciones, José Giacone está liderando una limpieza del plantel de la que tampoco parece que se salvará Sergio Gila, el gerente deportivo del club.

Sergio Gila no se salva en la limpieza de Saprissa

Sumamente cuestionado por el último mercado de fichajes, y a raíz de la derrota ante Herediano, las críticas a Sergio Gila comenzaron a agudizarse. Y no sólo por no haber traído los jugadores que la afición quería sino incluso por algunas renovaciones.

Ulises Segura no seguirá en Saprissa. (x.com)

Una de ellas es la de Ulises Segura, a quien le renovaron en diciembre de 2023 para este año y ahora terminará fuera del club después de haber tenido muy poca participación (sólo 678 minutos en el semestre) y casi siempre desde el banquillo.

Las críticas feroces a Sergio Gila

Uno de los primeros en cuestionar las políticas de Gila y hacer leña del árbol caído fue Juan Carlos Agüero, hombre de TD Más, quien soltó la primera crítica a la gestión del español y sirvió como disparador para una serie de agravios.

“Gila todo lo ha hecho mal, desde los fichajes hasta las renovaciones de jugadores que no merecían seguir. Lo increíble es que aún lo mantengan en el puesto, a cualquier otro ya se lo hubieran volado por semejantes decisiones que ha tomado”, dijo un aficionado morado.

Algunos de los agravios a Sergio Gila de la afición morada. (x.com)

“La prensa creo que no lo habla lo suficiente, pero la afición no lo quiere”, agregó otro al tiempo que uno lo catalogó como “un reclutador de ligas menores” que “obviamente no va a saber gerenciar deportivamente a un equipo tan grande”.