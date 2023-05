El pasado domingo 28 de mayo, Deportivo Saprissa logró vencer a Alajuelense en la Gran Final del fútbol costarricense y junto a ellos, Fidel Escobar también logró coronarse campeón del Clausura 2023. Además, el defensor central confirmó que se quedará en la institución Morada, pese a los rumores.

En las últimas semanas, se ha hablado, de manera reiterada, que el Junior de Barranquilla, incluso ya habría llegado a un preacuerdo con Fidel Escobar para que el zaguero vistiera los colores Rojiblancos. Ello, como petición de “Bolillo” Gómez, una de las razones por las cuales se podrían haber agilizado las negociaciones.

Y aunque los rumores fueron constantes, Escobar todavía no había dado declaraciones al respecto. No obstante, al término del torneo, el futbolista habló y aseguró que continuará con Saprissa, haciendo respetar su contrato que lo liga al club hasta el 2025.

“Sí, yo me quedo, esos son rumores que están saliendo. Puede haber muchas ofertas, pero aquí me quedo, tengo contrato hasta el 2025, he visto mucha gente que me ha escrito, pero yo me quedo luchando con esta institución”, expresó “El Comandante”.

Cabe destacar que Fidel Escobar consiguió su segundo campeonato con Deportivo Saprissa y ha sido fundamental en ambos. En sus dos torneos disputados, el central es un titular indiscutido y a pesar del cambio de técnico, se mantuvo de la misma forma, por lo que será complicado que salga.