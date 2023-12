Marta Cox es, sin duda, la principal figura de la Selección de Panamá Femenina. La volante es la pieza más importante en el esquema de Ignacio Quintana y ese nivel lo ha llevado a Pachuca, de la Liga MX Femenil. Por ello, ha levantado interés fuera de México y es posible que llegue al West Ham United.

Cox es de las deportistas femeninas panameñas con mayor recorrido en su carrera. Con apenas 13 años ya militaba en el fútbol colombiano y desde ese entonces, solo ha ido en subida, vistiendo las camisetas de Alajuelense, Club León y Pachuca (actual).

Sin embargo, tras 2 años jugando en México, la jugadora cree que su etapa en el país norteamericano ya culminó. Después de haber deslumbrado al mundo con un golazo en el Mundial, Marta Cox se siente lista para dar el siguiente paso en su carrera y fichar en Europa.

Durante una entrevista con el programa deportivo, Play Sports, la propia Cox afirmó que tiene distintas ofertas. No obstante, las que evalúa son la de la Premier League Femenina y otra de Estados Unidos.

¿Marta Cox ficharía por el West Ham United?

“Creo que mi ciclo en Pachuca ya finalizó. Lo puedo decir con seguridad porque hablé con mi agente. Estoy esperando ofertas, tengo bastantes, pero estoy esperando la que mejor me parezca. Estoy entre Europa o Estados Unidos”, inició.

“La verdad, tengo oferta del West Ham de Inglaterra, pero estoy esperando unas confesiones de ellos para armar mejor, sino me voy a Estados Unidos. Igual me quieren muchos equipos en México, pero no quiero regresar a México ya”, agregó.

¿Cómo va el West Ham United en la Premier League?

Cabe destacar que el West Ham United no pasa por su mejor momento en la Premier League Femenina. Después de 9 jornadas disputadas, el cuadro Hammer es último en la tabla de posiciones con apenas 4 puntos, producto de 1 victoria, 1 empate y 7 derrotas.