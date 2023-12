Cada vez falta menos para que se abra la ventana de transferencias de enero y el nombre de Adalberto Carrasquilla comienza a rondar entre los rumores para llegar al Viejo Continente. Días atrás, se desmintió la posibilidad de llegar al América de México.

Ahora, se reabre la probable oportunidad de vestir la camiseta de un equipo de la primera división de España. Vendría siendo el Almería, el club más reciente que sonó y a pesar de que todavía no han presentado una oferta en concreto, estarían sondeando al jugador.

Durante el anterior mercado de pases, a Carrasquilla se le vinculó con distintos clubes de España. Entre los tantos que se mencionaron, estaban: Valencia, Rayo Vallecano, Getafe y Las Palmas. Aunque ninguno alcanzó la cifra que pedía el Houston Dynamo en ese momento.

¿Qué se dice sobre Adalberto Carrasquilla y el Almería?

“¿Coco a La Liga? Me llega esto: Almería ha barajado el nombre de Adalberto Carrasquilla para enero 2024… ¿Se va a España…?”, manifestó el periodista, Álvaro Martínez, a través de sus redes sociales.

Cabe destacar que Almería está teniendo una pésima temporada, ubicándose último en la tabla de posiciones de La Liga. Por lo que es probable que su situación económica tampoco sea la mejor. Ambos elementos podrían afectar en su posible interés por Carrasquilla, que, de seguro, preferiría fichar por un club que juegue en primera la próxima temporada.

“Mi primer reto personal es ser constante partido a partido. Si se me brinda una oportunidad en Europa, ya tendré el tiempo necesario para analizarlo y ver si me conviene volver o no. Por tema personal y familiar, necesito analizar muchas cosas”, expresó hace unas semanas el volante panameño.

¿Cuánto dinero pide el Houston Dynamo por Adalberto Carrasquilla?

Recordemos que el cuadro de Texas está exigiendo entre 8 a 10 millones por Carrasquilla. Mismo precio pidió en el pasado mercado de transferencias y ninguno de los interesados alcanzó.