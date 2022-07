Yoel Bárcenas firmó hace poco con Mazatlán FC de la Liga MX de México, llegando proveniente de CD Leganés. El panameño llegó como un sólido refuerzo a las filas del conjunto azteca, fichaje que sorprendió a conocidos y extraños, debido a que se creía que el futbolista continuaría defendiendo la camiseta de algún equipo del viejo continente.

Sin embargo, a principios de julio, el onceno oficializó la contratación del seleccionado nacional con Panamá, quien arribó, después de una larga trayectoria en España, donde pasó por clubes como Girona FC, Real Oviedo y el ya mencionado CD Leganés. Aunque el jugador confesó que tuvo otras ofertas, diferentes a la de Mazatlán, pero se decantó por el combinado morado.

"Hubo bastante acercamiento en la segunda división de España y también de otras ligas en Europa, pero creo que el profe Caballero influyó mucho en esa decisión. También el último año no jugué mucho, la lesión, los viajes, nunca pude estar contento conmigo mismo, no pude demostrar lo mismo que con Girona y me replanteé la situación de qué quería hacer, sabiendo que el año con Leganés no había sido tan bueno como para fichar por otro equipo que peleará por el ascenso directo o en alguna primera división. Iba a ser más difícil", manifestó el volante en una entrevista con El Desmarque.

Además, Bárcenas se refirió a los comentarios de algunas personas, quienes indicaban que fichar en México, significaba un retroceso en su carrera. "Yo no lo veo como un retroceso, pero la gente tendrá su propia opinión. Una de las metas que me puse con Cafetaleros era jugar en primera división, pero no lo conseguí. Ahora lo hice y yo creo que para mí es un logro, no sé como lo vean las otras personas".

Yoel Bárcenas ha disputado dos compromisos con Mazatlán FC en la Liga MX. El colonense suma una asistencia y en ambos encuentros ha ingresado de cambio, debido a que no logró unirse a la pretemporada y se ha retrasado su adaptación en el equipo de Gabriel Caballero.