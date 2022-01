Este lunes, surgieron rumores de que habían nuevos casos de Coronavirus dentro del plantel de la selección de Panamá. Sin embargo, el presidente de la FEPAFUT, Manuel Arias, desmintió la noticia sobre algún posible nuevo contagio en los futbolistas convocados, expresando que las pruebas realizadas dieron negativo.

Desde Costa Rica, el reconocido periodista Yashin Quesada había confirmado desde su Twitter "varios jugadores de la Selección panamá dieron positivo por COVID-19". Además, agregó "se perderán el partido ante La Sele (Costa Rica) y los otros juegos restantes de la fecha FIFA" y que la cantidad exacta de futbolistas se daría a conocer en las próximas horas.

"Estamos muy contentos que gracias al apoyo de la compañía Test And Trace y de Julio Sandoval y el equipo de Paulo Barrera, hemos podido minimizar y controlar la incidencia de COVID en la selección. Al principio hubo un poco de preocupación por algunos casos positivos pero se trabajó nuevamente en sistema burbuja que habíamos empezado en el año 2020 y ha dado resultados. Los últimos tests son todos negativos", manifestó Arias.

El presidente también confirmó que Thomas Christiansen está recuperado y está disponible para viajar a Costa Rica. "Ya debe haber dado negativo el día de hoy, hoy cumplía su cuarentena", manifestó. En la conferencia de prensa del pasado viernes, el entrenador danés expresó que desconocía las leyes sobre cuando se podía incorporar al equipo.

"Después de leer mil páginas, no me entero. Hay reglas por un lado, otras por otro. Lo he dejado en manos de los doctores y que ellos me digan cuando tengo que hacer una prueba para saber cuando puedo volver al equipo. Ahora supuestamente hay una nueva ley donde puedo salir al quinto día con antígeno negativo", declaró. No obstante, el técnico dio negativo y lo más probable es que se una al plantel en el último entrenamiento antes de viajar.