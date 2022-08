A lo largo de los años, han sido distintos equipos panameños que disputaron campeonatos internacionales de Concacaf. No obstante, pese a que algunos no han llegado como favoritos, lograron representar de la mejor manera. Aunque este no ha sido el caso de todos los clubes canaleros que llegan a un torneo de este calibre.

Algunas actuaciones de oncenos de la Liga Panameña de Fútbol han sido históricas, caso el Deportivo Árabe Unido, cuando logró vencer en dos ocasiones al Monterrey de México. Al igual, Tauro FC, en la edición que eliminó a Dallas FC de Estados Unidos o uno de los más recientes, el Club Atlético Independiente goleando a Toronto FC.

Sin embargo, no todos los clubes de Panamá pueden presumir de esto y en FCA daremos un repaso de las cinco peores goleadas que han recibido instituciones del país centroamericano en competencias de Concacaf.

1. Deportivo Árabe Unido 0-6 Cruz Azul (2010)

Para el 2010, Deportivo Árabe Unido coincidió en la ronda de grupos con Cruz Azul de México. En la tercera jornada de dicha fase, el cuadro de La Máquina visitó el Estadio Rommel Fernández y terminó propinándole una goleada de 6-0 al Expreso Azul.

2. San Francisco FC 0-6 Cruz Azul (2010)

En la misma edición donde Cruz Azul venció al Árabe Unido, los mexicanos también arrollaron a San Francisco FC. A diferencia del partido contra los colonenses, este era en la ronda preliminar del torneo. Su enfrentamiento otorgaba un boleto a la fase de grupos y en una serie de ida y vuelta, Cruz Azul ganó por un marcador global de 9-2. A pesar de que el primer encuentro terminó 3-2, en el segundo, La Máquina se impuso por 6-0 y obtuvieron su pase a la siguiente etapa.

3. Chorrillo FC 0-6 Monterrey (2012)

El cuadro chorrillero, en el 2012, tuvo que afrontar la primera etapa del campeonato ante Municipal y Monterrey. Los panameños no lograron ganar ningún partido en aquella edición y recibieron un total de 15 anotaciones en contra. Sin embargo, su derrota más devastadora fue ante Monterrey por 6-0 en el Estadio Rommel Fernández.

4. CD Plaza Amador 1-7 CD Olimpia (2017)

En la edición del 2017 de la Liga Concacaf, CD Plaza Amador llegaba a las semifinales del campeonato con gran ilusión, luego de haber superado a Portmore United y Walter Ferretti en las rondas previas. En cambio, los Leones iban a chocar ante un poderoso Olimpia que los venció en la ida con un avasallante 7-1 en el Estadio Rommel Fernández, acabando con cualquier posibilidad de avanzar a la final.

5. Alianza FC 0-5 LD Alajuelense (2022)

La derrota más reciente, se dio este jueves 18 de agosto, cuando LD Alajuelense enfrentó a Alianza FC en los Octavos de Final de la Liga Concacaf. Sin problema alguno, los dirigidos por Fabian Coito, golearon 5-0 a los de Jair Palacios en la ida de esta ronda. Ahora, ambos se deberán medir en la vuelta que se jugará en Panamá.