En la conferencia de prensa en la previa al partido de Panamá y El Salvador, Thomas Christiansen lanzó varios mensajes sobre lo que se le viene a su selección. El entrenador danés tocó diferentes temas y hasta decidió enviarle un mensaje directo a los fanáticos canaleros que irán al Rommel Fernández.

"Después del partido de El Salvador contra Jamaica pues nos muestra también otras cosas que queremos trabajar, pero bueno en un principio las ideas están claras. Vamos a ver también la evolución de los jugadores en un principio no tenemos nadie tocado, el único caso es Alfredo Stephens que está con dos tarjetas y, por lo tanto, no puede estar, sin embargo recuperamos a Aníbal y como he ducho todos los demás disponibles y en buen estado", comenzó el DT europeo.

Luego, Christiansen se refirió a las posiciones: "Estamos consiguiendo los resultados deseados, si era de esperar o no, uno trabaja para que esté de esta manera, que estemos a tres puntos ahora del líder, para mí no tiene la importancia, sino al final de los catorce partidos es donde quiero estar, ahora lo más importante es el partido contra El Salvador".

Tras hablar de fútbol, decidió enviarle un mensaje a los aficionados: "Una de las razones por la cual yo he llamado a esta rueda de prensa, es para llamar a todos los panameños que se suman al equipo, al momento del fútbol panameño, que llenen el Rommel Fernández hasta arriba, que nos apoyen, los que no puedan llegar".

Y finalizó: "Espero nos apoyen desde casa que les necesitamos, sobre todo en este momento que estamos, en un buen momento, pero con la ayuda de ellos, pues quizás, podemos llegar a algo más y por eso todos juntos somos más fuertes, para que ellos vean también la importancia que tienen los aficionados, el refuerzo a los jugadores asistiendo al campo, eso nos va ayudar a sacar un resultado positivo contra El Salvador".