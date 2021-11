La Selección de Panamá enfrentará el próximo martes 16 de noviembre a El Salvador, en lo que será el último partido de la eliminatoria mundialista en este 2021, por lo que los canaleros intentarán sacar provecho de su condición de local y así conseguir un triunfo de oro, que les de un paso importante para Qatar 2022, según dijo el técnico Thomas Christiansen en conferencia de prensa.

"La primera final la tendremos el martes, si no se logra el triunfo no habrá más finales. No me gusta hablar de favorito, más bien me gusta hablar de la necesidad, El Salvador necesita ganar para no quedar fuera, nosotros para seguir en la pelea, necesitamos ganar. Nuestra idea es salir a ganar y ser muy agresivos, intensos desde el minuto uno e imponernos al rival. Hay que ir por todo, lo tenemos en nuestras manos y no podemos dejarlo escapar”, dijo Christiansen.

“El Salvador es un equipo que sabe a lo que juega. Del medio campo para arriba tiene jugadores de mucha calidad que tiene una forma de jugar bastante parecida a Honduras, un juego bastante vertical. No es de rifar la pelota y cuando la rifan es con sentido y eso es lo que tenemos que controlar”, opinó el danés sobre el rival.

Por último, mandó un mensaje a la afición: “Una de las razones por las que he llamado a esta rueda de prensa es para llamar a los panameños a que se sumen al equipo, al momento del fútbol panameño, que llenen el Rommel Fernández hasta arriba; que nos apoyen, que los necesitamos. Estamos en un buen momento, pero con la ayuda de ellos quizás podemos llegar a algo más”.

Panamá viene de ganarle 3-2 a Honduras en condición de visitante tras remontar un 2-0, este resultado le permitió ubicarse en el cuarto puesto con 11 puntos y pensar más en meterse entre los primeros tres tras sacarle cinco unidades de ventaja a Costa Rica.