La estadía de Víctor Griffith en Panamá se terminará pronto, el volante estaría cerca de llegar al fútbol de Estados Unidos y se convertiría en el cuarto panameño jugando en la máxima categoría del país de Las Barras y las Estrellas. El centrocampista estaría partiendo hacia suelo norteamericano en los próximos días.

Griffith no ha estado presente en la actual campaña de la LPF. El centrocampista solo ha jugado la primera jornada cuando el Árabe Unido enfrentó a Alianza FC y tras ello, estuvo ausente en tres fechas consecutivas. Su propio entrenador manifestó que el futbolista estaría fichando en el extranjero.

"Sí, es un hecho. De hecho no ha jugado porque ya tiene casi segura su salida y el destino es Estados Unidos", manifestó Julio Dely Valdés. Además, el medio COS afirmó que una fuente le dijo lo siguiente, "Griffith se va a la MLS. El equipo no lo puedo decir. Se lo merece el muchacho". El mismo periódico digital acotó que New England Revolution podría ser su destino.

Víctor Griffith ya ha tenido experiencia jugando en las afueras del país. A temprana edad, el canalero militó en Santos Guápiles de Costa Rica en el 2018. En el 2021, el futbolista volvió a la Liga Panameña de Fútbol para vestir la camiseta del Expreso Azul donde se convirtió en pieza fundamental en la medular del equipo.

El volante se sumaría a Aníbal Godoy (Nashville), Carlos Harvey (LA Galaxy) y Adalberto Carrasquilla (Houston Dynamo) como los canaleros que juegan en la MLS. Por su lado, se une a Christopher Cragwell (NY Red Bulls II), Romario Piggott (Charleston Battery) y Juan Tejada (Tampa Bay) como los panameños que se encuentran en Estados Unidos.