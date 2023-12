Este lunes 11 de diciembre se llevará a cabo el sorteo de grupos de la Copa Oro W 2024, primera edición del certamen que congregará a las mejores selecciones femeniles del continente. Esto último se debe a que, si bien se trata de un evento organizado por la Concacaf, también competirán otros cuatro combinados de Sudamérica.

Brasil, Argentina, Colombia y Paraguay formarán parte de la competición como representantes del sur. Los tres países norteamericanos dirán presente: Estados Unidos (que además es local), Canadá y México. Costa Rica y Panamá completan la nómina parcial, a la espera de quienes clasifiquen desde una repesca más que reñida: Guatemala vs. El Salvador, Haití vs. Puerto Rico y Guyana vs. República Dominicana.

◉ VER acá a el sorteo de la Copa Oro W 2024 por Star+

Sorteo de la Copa Oro W 2024: cuándo es, a qué hora y dónde verlo

La distribución de las escuadras nacionales tomará lugar hoy, lunes 11 de diciembre, a las 6:00 p.m. de Centroamérica (7:00 de Panamá). El mismo podrá verse EN VIVO y EN DIRECTO a través de los siguientes canales de TV y servicios de streaming.

Costa Rica: Star+ y ESPN 2

Star+ y ESPN 2 Nicaragua: Star+ y ESPN 2

Star+ y ESPN 2 El Salvador: Star+ y ESPN 2

Star+ y ESPN 2 Guatemala: Star+ y ESPN 2

Star+ y ESPN 2 Honduras: Star+ y ESPN 2

Star+ y ESPN 2 Panamá: Star+ y ESPN 2

¿Cómo son los bombos y cuántos hay?

En total habrá cuatro copones, con tres países cada uno. A continuación, repasaremos todos y cada uno de ellos:

Bombo 1: Estados Unidos, Brasil y Canadá

Bombo 2: México, Costa Rica y Panamá

Bombo 3: Colombia, Argentina y Paraguay

Bombo 4: Los ganadores de cada repesca

¿Cómo se realizará el sorteo?

Los tres integrantes del Bombo 1 serán asignados de manera predefinida, quedando librados del azar. Estados Unidos irá al A; Brasil al B y Canadá al C. Una vez hecho ese paso, se procederá con el sorteo de las esferas del segundo combo. Conforme vayan saliendo combinados, se los pondrá en orden secuencial del A al C. Este procedimiento se repetirá para los copones 3 y 4.

¿Cuándo y dónde se disputará la fase de grupos?

La misma se jugará entre el 20 y el 28 de febrero de 2024. La zona A se desarrollará en el Dignity Health Sports Park de Carson (California); la B tomará lugar en el Snapdragon Stadium de San Diego (California); finalmente, los del C se enfrentarán en el Shell Energy Stadium de Houston (Texas). Cabe recordar que los dos primeros de cada cuadrante y los dos mejores terceros avanzarán a los cuartos de final.