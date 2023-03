Este lunes, el programa La Platea de TD+ fue un espacio de férrea discusión. La polémica se desató luego de que el ex jugador David Diach cuestionara la carrera internacional de Rolando Fonseca, máximo goleador de la selección de Costa Rica, y el conductor del plató, el periodista Christian Sandoval, saliera al cruce.

“Yo me preguntó por qué no jugó en Europa, en Asia, en Sudamérica. ¿Qué pasó? Si era tan bueno porqué no lo hizo, si era tan bueno tenía que haber dado ese salto al exterior”, comentó el ex Alajuelense. A lo que Sandoval salió en defensa de ‘Rolo’: “Pregúnteselo a él. Era muy bueno, me extraña que vos digas eso”.

“Era un excelente jugador, sí. Pero me parece que le faltó un poquitito como para salir de la frontera. Jugar en México”, replicó Diach. Y el periodista lo corrigió: “En México jugó”. A lo que David, quien seguía firme con su postura, retrucó: “Sí, pero fueron 15 días para la final y se vino”, calentando aún más el clima.

En este punto, Víctor Núñez, Allan Alemán y Carlos Castro comenzaron a bromear por la actitud del conductor, quien insistió en que “ningún jugador en este país ha hecho los goles que hizo Fonseca”. Aunque luego de que Diach retrucara: “Sí, claro, 500 en Guatemala”, Sandoval, visiblemente molesto, le cuestionó: “¿Y cuántos hiciste vos?”.

La duscusión siguió, con Allemán asegurando que Keylor Navas, Joel Campbell, Bryan Ruiz, Paulo Wanchope o Ronald Gómez están por encima, mientras que ‘Rolo’ está más bien emparejado con Jafet Soto y ‘Paté’ Centeno. Hasta que el propio goleador irrumpió en el aire a través de un extenso mensaje que le envió a Sandoval.

La irónica respuesta de Rolando Fonseca

“Por favor, dígale a don David que soy un jugador malísimo y uno más del montón, que nunca seré del top cinco, pero muy agradecido con mi carrera futbolística. 22 campeonatos nacionales ganados, 428 goles, máximo goleador de clásicos, campeón en México de la Primera A, campeón en Colombia con América de Cali, campeón de Concacaf con Saprissa y Alajuelense. Máximo goleador de la historia con la selección nacional. En Guatemala me tocó jugar ahí, no fui a otras ligas, pero con lo que ganaba ahí, no me hacía falta ir a Europa”, externó.