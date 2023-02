Keylor Navas vs. Dibu Martínez: la diferencia de valor en el mercado según Transfermarkt

Keylor Navas y Dibu Martínez siguen destacándose de gran manera en el terreno de juego con sus respectivos clubes y a nivel de selecciones. Y aunque hay una diferencia actualmente entre ambos a nivel individual, también la existe en el mercado con su valor actual. Por esta razón, utilizando los datos de Transfermarkt, repasaremos cuál es la desigualdad entre los dos en este campo.

Por un lado, Keylor Navas defiende los colores del Nottingham Forest, mientras que el Dibu Martínez hace lo propio con el Aston Villa. Un dato no menor, es que el argentino viene de ganar el premio The Best como Mejor Arquero del 2022, tras el Mundial conseguido con la Selección de Argentina. ¿Pero, cómo están ambos en el mercado? Repasaremos su valor y verificaremos cuál es la diferencia que hay entre los dos a nivel económico.

El valor de Keylor Navas en el mercado

Según la data que maneja Transfermarkt, el tico tiene un valor en el mercado de $5 millones de Euros con el uniforme del Nottingham Forest. Siendo la cifra más baja desde que llegó al PSG en 2019 cuando tenía un valor de $10 millones de euros.

El valor de Damián Martínez en el mercado

Según la data que maneja Transfermarkt, el argentino actualmente con 30 años de edad, tiene un valor en el mercado de 28 millones de Euros con el uniforme del Aston Villa. Su valor más alto lo tuvo en el 2021 cuando llegó a tener un costo de 35 millones de Euros.

La diferencia de valor entre Keylor Navas y Dibu Martínez

Si tomamos en cuenta estos datos de Transfermarkt con el Dibu Martínez teniendo un valor en el mercado de 28 millones de Euros y Keylor Navas teniendo un valor de 5 millones de Euros, la diferencia que hay entre ambos es de 23 millones de Euros a favor del argentino.