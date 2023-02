El dato en el Keylor Navas supera al Dibu Martínez, ganador del premio The Best al Mejor Arquero

Keylor Navas no tardó demasiado en adaptarse en la Premier League, la liga más competitiva del mundo y ha respondido de manera brillante en la mayoría de partidos que ha disputado. Incluso, ayudando al Nottingham Forest a conseguir puntos muy importantes para alcanzar el gran objetivo: mantener la categoría. Tanto es así, que el tico está teniendo incluso mejores registros en estos últimos encuentros que Dibu Martínez, ganador del premio The Best al Mejor Arquero de 2022.

Emiliano Martínez con la Selección de Argentina se destacó desde la Copa América 2021 en adelante. Pero todo el plus lo terminó de tener en el Mundial de Qatar 2022, no solamente por el título alcanzado, sino por las atajadas y lo importante que fue para su selección en esta cita mundialista. Por ende se llevó el premio The Best al Mejor Arquero de 2022. Sin embargo, Keylor Navas en Premier lo supera en estos registros.

Si nos enfocamos en los partidos que ha disputado Keylor Navas en Premier desde su llegada al Nottingham Forest, el tico ha tenido mejores números que Emiliano Martínez en el Aston Villa. A continuación, repasemos esos registros de ambos arqueros en las últimas jornadas del fútbol inglés.

Últimos cuatro partidos de Keylor Navas en Premier: siete (7) goles recibidos y cuatro (4) puntos registrados.

Nottingham Forest 1-0 Leeds

Fulham 2-0 Nottingham Forest

Nottingham Forest 1-1 Manchester City

Manchester City West Ham 4-0 Nottingham Forest

Últimos cuatro partidos de Emiliano Martínez en Premier: once (11) goles recibidos y tres (3) puntos registrados.