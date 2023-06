Karim Benzema, quien llegó al Real Madrid en 2009 con tan solo 21 años, se ha despedido este domingo 4 de junio de la afición. El francés ha dejado una huella imborrable en el club merengue durante sus 14 temporadas y ha contribuido a la conquista de 25 títulos. Su palmarés incluye cinco Champions League, cuatro Ligas, cinco Mundiales de Clubes y cuatro Supercopas de Europa, entre otros trofeos destacados.

Con el emotivo momento ya en el pasado, las noticias en torno a la figura del galo ahora apuntan a su próximo paso. Según la información proporcionada por Fabrizio Romano, reconocido periodista especializado en fichajes (principalmente de Europa), el delantero ha firmado con su nuevo club: el Al-Ittihad, flamante campeón de Arabia Saudita, certamen doméstico en el que milita Cristiano Ronaldo.

“Karim Benzema ha firmado la parte principal de los documentos para convertirse en el nuevo jugador de Al Ittihad que se une a la liga saudita. Entiendo que el contrato será válido hasta 2025 pero también incluirá la opción para una temporada más“, expresó el italiano que es sumamente conocido por adelantar importantes ligámenes.

¿Cuánto ganará Karim Benzema en el Al-Ittihad?

Como bien dijo el trabajador de prensa, el vínculo será de dos años, aunque podría llegar a prolongarse hasta tres. En cuanto a la paga, esta sería de 200 millones de euros por temporada, aunque también percibirá un bono de 20 millones más por ser embajador de la candidatura al Mundial 2030. Esta designación demuestra el reconocimiento a su impacto en el fútbol y su capacidad para representar al deporte a nivel internacional.

¿Cuándo, dónde, a qué hora y cómo ver EN VIVO el homenaje y despedida de Benzemá?

Benzema se despedirá del Real Madrid en un acto institucional que se llevará a cabo el martes 6 de junio a la 1 AM de Centroamérica (2 AM de Panamá) en Valdebebas. Aunque no tiene previsto comparecer ante los medios durante su despedida, se podrá ver en Real Madrid TV y se espera que envíe un mensaje emotivo a la afición del equipo blanco.