Jonathan Rubio es uno de los legionarios hondureños que está teniendo un buen desempeño, incluso ha venido de menos a más en los últimos años y en esta campaña ha logrado consolidarse con el Académico Viseu, con el que se ubica en el cuarto lugar de la Segunda División del Futbol de Portugal.

Rubio ha vuelto a los focos y charló con Diario Diez, en el que adelantó que hay grandes opciones que cambie de club en el país luso, esto luego que no se lograra el objetivo de conseguir el ascenso a la máxima categoría, por lo que busca tener un mejor roce para el otro año.

“Ha sido una gran temporada gracias a Dios, llegamos a la semifinal de la Copa de La Liga, a los cuartos de final de la Copa de Portugal, actualmente somo cuartos en la Liga y considero que ha sido positivo para y para mí. He jugado todos los partidos, he anotado goles, asistencias y ha sido un año diferente al pasado que fue difícil”, dijo.

Acerca de su futuro futbolístico comentó: “Yo termino contrato en el próximo mes, voy a ser un jugador libre, no sé qué va a pasar, me siento bien en el club, pero me gustaría seguir creciendo, jugar en otra división. Vamos a ver qué pasa, no es fácil y a mí me ha tocado así en Europa, es uno de los mejores clubes que he estado y en condiciones de primer mundo”.

“Hasta el momento el enfoque ha sido buscar el ascenso con el equipo, esa ha sido mi meta de poder ascender a primera; ahora me ha costado regresar. Voy a esperar que termine todo y veré que es lo que va a pasar. Este año ha sido bueno y voy aprovechar para ver que propuestas llegan”, finalizó.