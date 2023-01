Jonathan Rubio está en un gran momento con el Académico Viseu, de la segunda división de Portugal. Además de haber llegado hasta los cuartos de final del certamen de copa (donde enfrentará el 8 de febrero al Porto), llevan 19 partidos invictos en la liga, donde marchan cuartos con 27 unidades.

"Hemos tenido una buena seguidilla de triunfos con el Académico Viseu, prácticamente son tres meses sin perder, nos hemos recuperado", expresó el legionario catracho en diálogo con Diario Diez de Honduras. "Ahora tenemos el objetivo de ascender a la primera división", añadió en esa misma línea.

Por otro lado, fue consultado respecto a quienes opinan que se ha resignado a militar en el ascenso. "Muchas veces no se valora o se ve de menos una segunda división, pero solo yo sé lo que me ha costado llegar hasta donde estoy. Tengo prácticamente 10 años de estar en Europa y eso me hace muy feliz", respondió.

Su desempeño en el último trimestre, con tres goles y cuatro asistencias, ha generado interés por parte de otros clubes. "Ofertas no, pero sí han habido un par de acercamientos porque estoy en la etapa final de mi contrato (finales de junio). Han sido fuera de Portugal", explicó respecto a ello. Aún así, detalló que no hay "nada concreto, hasta no haber pluma y papel nada es real".

Finalmente, habló de su deseo de poder volver a ser convocado a la Selección de Honduras: "Todos tenemos la ilusión como futbolistas en poder representar nuestro país y en mí no es la excepción. No he tenido contacto con el profesor Diego Vázquez, pero esperamos que ese llamado pueda llegar en su momento".