Una reciente noticia en Bitbol puso de manifiesto uno de los fenómenos más destacados en el fútbol actual, Santiago Giménez, hijo del reconocido exjugador de Boca y la Selección Argentina, “Chaco” Giménez, tomó una decisión sorprendente al rechazar la oportunidad de representar a la selección sudamericana liderada por Lionel Messi.

En sus declaraciones, Giménez afirmó con determinación que su lugar y lealtad están en México, destacando así su compromiso con la camiseta de la selección mexicana. Este episodio agrega un capítulo intrigante a la historia futbolística de la familia Giménez y genera reflexiones sobre la identidad nacional y las decisiones cruciales que enfrentan los futbolistas en su carrera internacional.

Ante el creciente interés de destacados equipos europeos, el Feyenoord ha fijado el valor de Santiago Giménez en 100 millones de euros. Con un impresionante registro de 42 goles en 62 partidos, el joven delantero no solo ha llamado la atención en el terreno de juego, sino que también ha sido reconocido por medios internacionales. De hecho, una prestigiosa publicación británica lo incluyó entre los 100 mejores futbolistas del año 2023.

De esta manera, el atacante del Feyenoord se posiciona en el lugar 75 superando incluso a futbolistas de talla mundial como Darwin Nuñez (78) Romelu Lukaku (80), Gabriel Jesús (85) y Marcus Thuram (100), siendo un nuevo reconocimiento para Giménez.

Santiago Giménez eligió a México por encima de Argentina

Hace apenas unos meses, Santiago Giménez tomó una decisión trascendental en su carrera al optar por representar a la Selección de México en lugar de la Selección Argentina, a pesar de haber nacido en el país sudamericano. Desde que hizo esta elección, Giménez ha defendido la camiseta mexicana en 20 encuentros, contribuyendo con dos goles en su cuenta personal.

“En un momento en la tenía la opción para ir a la Selección Argentina Sub 20 o ir a la Selección Mexicana Sub 20. Y ahí fue cuando yo tuve que decidir. Y yo solo hice una cosa que creo que fue lo correcto y reflexioné”, aseveró Santiago Giménez en una entrevista realizada por Hugo Sánchez en ESPN.

“La realidad es que yo me siento más mexicano que argentino. Por el hecho de que, sí, yo soy argentino de nacimiento, pero a los 2 años llegué a México. Toda mi vida fue en México. Yo me hice mexicano a través de que a los 2 años ya estaba viviendo en México. Ni siquiera me acuerdo de cuando viví en Argentina”, sentenció Santiago Giménez.

