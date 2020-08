Tuchel rendido ante Keylor: "La clave podría ser Navas con su experiencia y personalidad"

En pocos días arrancan los cuartos de final de la Champions League en Lisboa. Los equipos viajaron a la capital portuguesa para entrar en una burbuja y dirimir ahí los encuentros. Se deja de lado los choques de ida y vuelta, se jugará a partido único. Un nuevo formato que permite cumplir en tiempo récord la finalización de esta competencia.

El PSG de Keylor Navas deberá enfrentar a la sorpresa del torneo. El Atalanta sorprendió en el Calcio y también en el campeonato internacional. No tienen un gran nivel individual como los parisinos, pero se destacan por el juego colectivo. Los franceses no deberán subestimar a esta humilde institución que quiere hacer historia.

Navas buscará ganar su cuarta Champions en su carrera. (Getty Images)

Pensando en el partido del próximo miércoles a las 13 horas, Tuchel decidió hablar con la prensa y sorprendió al afirmar que lo más destacado que tiene es el portero tico: "La clave podría ser Keylor Navas con su experiencia y personalidad. Está sumamente tranquilo, tiene mucha experiencia en esta competición. Está muy, muy tranquilo y calma a todos los demás jugadores".

Y agregó: "La otra cosa clave para mí es que puedo sentir al equipo jugando unido. No solo están juntos cuando atacan, no solo para hacer cosas espectaculares, sino que también pueden trabajar juntos, sufrir juntos y permanecer juntos cuando no tienen el balón. Y esa es la clave, porque hay mucha calidad en nuestro equipo, tenemos muchos jugadores de ataque con grandes cualidades, pero tenemos que encontrar el equilibrio adecuado entre los dos".

Para finalizar, el entrenador del PSG destacó que deberán tener cuidado con una de las figuras del Atalanta: "Su número 10, Gómez, siempre tiene mucha libertad para moverse. Siempre intenta combinar con otro jugador en espacios reducidos. Les gusta jugar en ambos lados con sus extremos, cruzar y golpear desde la distancia. Por tanto, tendremos que seguir siendo serios en defensa para no encajar un gol. Pero sabemos que será muy difícil contra ellos”.