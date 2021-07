La Selección de Honduras cayó derrotada ante Rumania en los Juegos Olímpicos de Tokio [VIDEO]

Duro golpe para la Selección de Honduras luego de perder (1-0) ante la Selección de Rumania en el primer encuentro para ambos en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Luego de un par de amistosos ante Japón y Alemania, no pudieron ante su primera piedra en el camino del Grupo B que también lo componen Nueva Zelanda y Corea del Sur, con el objetivo de lograr un boleto a los cuartos de final y luchar por una medalla.

Cuando ya se iba a terminar la primera mitad, al minuto 45, Rumania ejecutó un tiro de esquina que fue desviado por Elvin Casildo y convirtió en propia puerta (1-0) para de esta manera abrir el marcador a favor de Rumania. Un golpe bajo para Honduras ya que así se terminaban los primeros 45 minutos. Abajo en el resultado y con un gol en contra.

A pesar de intentarlo en la segunda mitad, las cosas no se le darían a los hondureños, quienes no pudieron marcar aunque sea el gol del empate. Arrancando los Juegos Olímpicos con una derrota saben que ya no tienen margen de error en sus dos próximos compromisos, si quieren seguir soñando con los cuartos de final.

No olvidemos que el paso de la Selección de Honduras por Concacaf fue fantástico. En donde venció en semifinales a los Estados Unidos, perdiendo la final por penales ante la Selección de México luego de ir ganando hasta el minuto 71 de partido. En cuanto a nivel económico, Honduras es la selección que menos valor tiene, lo que no significa que vaya a ser un rival sencillo en sus dos próximos compromisos.

El próximo encuentro para la Selección de Honduras será el próximo miércoles 28 de julio desde el Yokohama Stadium, Yokohama. A las 2:30 am hora de Centroamérica y Honduras. La selección centroamericana buscará sus primeras tres unidades para seguir soñando con esa medalla para todo el pueblo catracho.