Los centroamericanos más costosos que tendrá la Copa Oro en los cuartos de final

Los cuartos de final de la Copa Oro ya quedaron definidos de la siguiente manera: Qatar vs El Salvador; Estados Unidos vs Jamaica; México vs Honduras y Costa Rica vs Canadá. Las selecciones de México y Estados Unidos son los amplios favoritos, sin embargo, tomando en cuenta lo parejo que han estado los partidos, cualquier cosa puede suceder en estas llaves. Desde Fútbol Centroamérica hemos querido repasar a los jugadores centroamericanos más costosos del mercado en esta instancia según Transfermarkt.

¡Los más caros de los cuartos de final en Copa Oro!

Alex Roldan - El Salvador: el futbolista de 24 años de edad se ubica en el último escalón de esta lista con un valor en el mercado según Transfermarkt de 800.000 euros. Su actual equipo es el Seattle Sounders FC de la Major League Soccer y actualmente está disputando la Copa Oro con la Selección de El Salvador, que el día sábado, enfrentará a Qatar por los cuartos de final.

Alex Roldan con la Selección de El Salvador / Foto: Getty

Bryan Acosta - Honduras: el volante de 27 años de edad está cuarto en esta lista con un valor en el mercado de 2 millones de Euros según Transfermarkt. Actualmente defiende los colores del Dallas de la Major League Soccer y representando a Honduras estará midiéndose a México por los cuartos de final de la Copa Oro el día sábado.

Bryan Acosta - Honduras / Foto: Getty

Joel Campbell - Costa Rica: el atacante tico de 29 años de edad está el podio de esta lista con un valor en el mercado de 2 millones de Euros según Transfermarkt. Actualmente se encuentra en la Liga MX vistiendo los colores del Club de Fútbol Monterrey y jugará los cuartos de final de la Copa Ora ante la Selección de Canadá el próximo domingo.

Joel Campbell - Costa Rica / Foto: Getty

Romell Quioto - Honduras: el atacante catracho de 29 años de edad está en la segunda posición de esta lista con un valor en el mercado según Transfermarkt de 2 millones de Euros. Actualmente defiende los colores del CF Montréal de la Major League Soccer. Y ha marcado tres goles con Honduras en esta Copa Oro, que estará midiéndose ante México por los cuartos de final el día sábado.

Romell Quioto - Honduras / Foto: Honduras

Ronald Matarrita - Costa Rica: en la primera posición de esta lista se encuentra el defensor de 27 años de edad con un valor en el mercado de 2.50 millones de Euros. Actualmente defiende los colores del Football Club Cincinnati, de la Major League Soccer. Además enfrentará a Canadá el próximo domingo por los cuartos de final de la Copa Oro. Y según los datos de Transfermarkt es el centroamericano más costoso hoy, activo en esta ronda del torneo de Concacaf.

Ronald Matarrita - Costa Rica / Foto: Getty