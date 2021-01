Reynaldo Tilguath no seguirá como entrenador de la Selección Sub-20 de Honduras

Tras poco más de un año de su nombramiento como entrenador de la Selección Sub-20 de Honduras, la Fenafuth anunció que Reynaldo Tilguath ya no ejercerá ese rol, a través de las diferentes cuentas oficiales que la entidad posee en las redes sociales. "Gracias profe", se puede observar en el respectivo tuit, con un fotomontaje despidiéndolo.

Al respecto también se pronunció el propio exjugador, que en el portal del pajarito celeste posteó: "Gracias Fenafuth, por el apoyo brindado en todo aspecto, en este año que estuvimos al frente de la Selección Sub-20 de Honduras". A su vez, agregó: "Jugadores, gracias. Mis respetos hacia ustedes".

Finalmente, en torno a eso último, completó: "Éxitos, confío en Dios triunfaran en sus equipos, y no se perderá una gran generación". Las mencionadas palabras fueron correspondidas con sumo afecto por parte de diferentes usuarios, quienes lamentaron su partida y le desearon suerte en sus próximos proyectos.

Lo cierto es que la cancelación del Mundial Sub-20 del 2021 en Indonesia, así como sus respectivas clasificatorias, complicaron su ligamen con la federación nacional, ya que su función era preparar al equipo juveniles de cara a estas competencias. Con su suspensión consumada, no había objetivo a corto plazo.

Esto último lo dejó entrever Juan Melgar, presidente de la Comisión de Selecciones Menores: "El profesor Tilguath no seguirá con nosotros, no podemos tener a la selección sub-20 activa porque no hay competencia. Es un gran profesional, entendió que no puede seguir por cuestiones de finanza, se le explicó todo eso".