Tilguath a Diego Vásquez: "Que le pregunten a Toluca y Pachuca si hubo ayuda arbitral"

Reynaldo Tilguath se mostró molesto con las recientes declaraciones de Diego Martín Vásquez en relación a Club Deportivo Olimpia. El director técnico de Motagua no se guardo nada, fiel a su estilo, y aseguró que el conjunto merengue es el menos indicado para hacer reclamos por malos arbitrajes, asegurando que históricamente han sido beneficiados por los mismos.

"Que Olimpia se queje de los árbitros, hay que revisar los penales. Yo creo que en la historia del fútbol de Honduras, y no sé si de Centroamérica, Olimpia debe ser el equipo más favorecido con dudas arbitrales. Que en Olimpia se quejen de los árbitros me parece que amanecimos en un país diferente que no es Honduras", disparó el mendocino.

Esto ha provocado una serie de reacciones de todo tipo, encendiendo más la rivalidad de antaño entre estos dos equipos de la capital de Honduras. Ante esto, una de las respuestas más trascendentes ha venido de un ex jugador del albo, que hoy ejerce como entrenador de la Selección Nacional sub 20 de Honduras.

Se trata de Reynaldo Tilguath, multicampeón de Liga con Olimpia entre 1999 y 2014, donde tuvo distintas etapas con el equipo. El "Chino" hizo memoria de la gran gesta blanca al clasificarse al Mundial de Clubes de 2001: "A los que tuvimos el privilegio de jugar en olimpia, nos ofende esas declaraciones, sería bueno que le pregunten a, Toluca, Pachuca si hubo ayuda arbitral, cuando se clasificó al mundial de clubes", escribió en su cuenta de Twitter.

