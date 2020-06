¿Se va de Cartaginés? Marcel Hernández confesó que escucha nuevas ofertas

La temporada de Marcel Hernández en Cartaginés ha sido muy buena. Pese a que no pudo llegar a la final del Clausura 2020 con su equipo, en el encuentro de vuelta le logró marcar un triplete a Saprissa y cada vez es más fundamental en los Azules. Debido a eso, el club hace unos meses le renovó el contrato hasta junio del 2023 en búsqueda de que nadie se lo lleve.

Pero esa vinculación podría terminarse antes de tiempo, el delantero cubano reconoció que estaría dispuesto a escuchar ofertas de otros clubes y podría irse en el próximo período de transferencia. Estas declaraciones en conferencia de prensa terminaron sorprendiendo a los directivos de su club y levantó el interés de más de un equipo costarricense que ya piensan en acercarle una propuesta.

Marcel Hernández se destaca en el Cartaginés (La Nación).

Estas fueron sus dichos frente a los periodistas: “Creo que ahorita estoy acá en Cartaginés y me siento muy feliz, defiendo unos colores, una camiseta y esta gran institución, pero eso no significa que no pueda escuchar una oferta o sentarme a analizas otras opciones. Yo estoy agradecido con Dios por mi trabajo, se han venido dando bien las cosas y además las aficiones del país me han mostrado un gran cariño”.

Y además resaltó lo bien que se sintió en este campeonato: “Rompí mi récord de goles en un torneo, los 15 goles que había hecho anteriormente, es un constante crecimiento y eso es muy positivo para mí. Uno se puede sentar, escuchar, y hasta conversar, eso es parte del profesionalismo en un jugador, tenemos que manejar siempre de buena manera, pero eso no significa que quiera menos o no a esta gran institución”.

El ex-futbolista del Cibao de República Dominicana está en su mejor momento de la carrrera y con 30 años no para de destacarse. Jugó 76 partidos con la camisa de Cartaginés y marcó 48 goles, unos números más que envidiables. Es un jugador que no solo podría estar en carpeta de Alajuelense y Saprissa, sino también de equipos de la Major League Soccer. Podría haber jugado este miércoles su último partido con Cartaginés.