“El Potro” Gutiérrez sobre la derrota de Real España: “Olimpia aprovechó nuestros errores”

El Torneo Clausura 2021 de la Liga Salvavida de Honduras comenzó ayer y sin duda uno de los atractivos fue el choque de Real España contra Olimpia, en uno de los clásicos de aquel país y que llamaba la atención cómo arrancarían el certamen. Al final, los aurinegros no pudieron ante las virtudes de los leones blancos que se impusieron 1-2 en San Pedro Sula.

El entrenador mexicano Raúl “El Potro” Gutiérrez no salió satisfecho con el resultado que se tuvo contra los olimpistas, debido a que nunca es bueno perder y menos en condición de local, pero tampoco salió del todo molesto porque a su criterio se tuvo un buen rendimiento tomando en cuenta que es el arranque.

Min 90 : Finaliza el primer partido ante el Olimpia para este torneo de clausura 2020-2021 en el Estadio Morazán. Con un marcador de 1 a 2. #YoCreoAurinegro #YoAmoMiMákina — Real España Oficial (@rcdespana) February 18, 2021

“Nunca va a ser grato perder un juego, bajo ningún concepto y se perdió ante un Olimpia que aprovechó nuestros errores en el partido. El duelo estuvo bastante peleado y eso demuestra que el equipo va a pelear en el campeonato, vamos a dar más y estoy seguro de esto”, dijo el estratega de los aurinegros.

El mexicano afirmó que su equipo todavía no está jugando a como se desea, aún está a un 60% o 70% de lo que se quiere, por lo que aún hay mucho que mejorar para tener el volumen necesario de juego, en especial en el centro del campo por lo que se espera esto se vaya trabajando en los siguientes días.

Además, Gutiérrez también analizó la jugada del gol invalidado a Omar Rosas, donde no quiso entrar en polémica a pesar de que fue mal marcado el fuera de lugar. “Los reclamos son parte del show, fue un problema que tuvimos con el auxiliar, pero los árbitros toman determinaciones y es una lástima que no haya validado el gol, pero me quedo con que aún hay que mejorar”.