Thomas Christiansen asegura que no hay excusas para no clasificar al Mundial 2026

Resta menos de un mes para que la Selección de Panamá haga su debut en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y Thomas Christiansen ya comenzó a trabajar de cara a su primer compromiso ante Guyana, el 6 de junio. Incluso, el técnico afirmó que “no hay excusas” para que el cuadro Canalero no esté en la máxima cita a nivel de selecciones.

Recordemos que Panamá ya tiene definido su camino para el Mundial. Destacar que las posiciones en el ranking FIFA para el sorteo fueron vitales y luego de que Panamá llegara como la tercera mejor ubicada en Concacaf, lideró los bombos. Por esta razón, compartió grupos con los equipos de más abajo, en este caso: Nicaragua, Monserrat, Guyana y Belice.

Y tomando en cuenta el rendimiento que ha mostrado el cuadro Canalero en los últimos años —más allá del fracaso en el Final Four de la Liga de Naciones—, ya figura como uno de los favoritos para clasificar de manera directa a la Copa del Mundo. Esto, también tomando en cuenta que los equipos norteamericanos ya tienen un boleto seguro.

Thomas Christiansen afirma que Panamá debe estar en la Copa del Mundo

Por estas diversas razones, el propio Thomas Christiansen aseguró que Panamá debe estar en el Mundial: “Quiero competir en todos los sentidos. No quiero menospreciar a las islas, ya nos hemos llevado algún disgusto y hay que tomarlo con toda la seriedad. Ahora sí que no hay excusas para no meternos en el Mundial y para eso hay que ir con todo”, manifestó el DT.

Es preciso recordar que la Selección de Panamá perdió su clasificación hacia Qatar 2022, en esa recordada remontada de Costa Rica, en la última Octagonal de Concacaf. No obstante, la directiva de la Fepafut, le dio una nueva oportunidad al entrenador danés, al renovarle su contrato. Por lo que el entrenador tiene la deuda de disputar la cita máxima.

Calendario de Panamá en la Eliminatoria

El primer encuentro está programado para el 6 de junio, cuando el equipo se enfrentará a Guyana en casa, marcando el inicio de una emocionante serie de partidos. Tres días después, el 9 de junio, Panamá tendrá que hacer frente a Montserrat, fuera de casa.

Las Eliminatorias se reanudarán el 7 de junio del 2025, cuando Panamá choque con Belice y culminaría la primera fase de la clasificatoria, el 10 de junio con Nicaragua.