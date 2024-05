Semanas atrás, se descubrió el caso de Janpol Morales, un futbolista panameño con nacionalidad ecuatoriana, que cuenta con la posibilidad de vestir la camiseta de la Selección de Panamá. El jugador que milita en el CD Macará de la primera división de Ecuador, llamó la atención en Panamá por sus cualidades, pero, sobre todo, por la posición que ocupa en el terreno, la cual es carrilero izquierdo.

En la era de Thomas Christiansen, han pasado múltiples laterales zurdos por la selección nacional. Sin embargo, ninguno ha logrado mejorar o igualar el trabajo de Erick Davis, salvo Yoel Bárcenas que, a pesar de no ser su posición natural, consiguió mostrar grandes actuaciones en la Copa Oro, cuando le tocó ocupar ese sector de la cancha.

Y aun cuando surgió la opción de Bárcenas, el entrenador danés sigue careciendo de jugadores en esa posición. Pese a que hay laterales izquierdos panameños que están teniendo buen rendimiento, el técnico sigue sin convencerse al cien por ciento. Por ello, el nombre de Janpol Morales ha llamado la atención.

Janpol Morales habló con el Cuerpo Técnico de Panamá

Cabe destacar que, en una entrevista reciente con el medio ABC Deportivo, el panameño con raíces ecuatorianas, dio a conocer que tuvo contactos con el Cuerpo Técnico de la Selección de Panamá en noviembre del 2023. Asimismo, afirmó que tiene interés en vestir la camiseta del elenco istmeño.

“Llegué a los 2 años a Ecuador, tengo sentimientos por las dos naciones, la una porque nací allá (Panamá) y la otra porque he vivido aquí (Ecuador) y hecho mi carrera. El otro año, por noviembre, me llamó un profesor de la selección de Panamá, pero solo fue una conversación para conocerme. Sería un sueño que vengo persiguiendo desde pequeño jugar por cualquiera de las 2 (Panamá o Ecuador), la que me llame sería un honor”, manifestó Morales.

Sin embargo, en Panamá se sigue sin descartar la posibilidad de que Janpol, más allá de que transcurrieron ya varios meses del contacto que tuvieron por él. Incluso, el propio Thomas Christiansen se refirió al carrilero izquierdo, de cara a los compromisos venideros de Eliminatoria y Copa América 2024.

¿Qué dijo Thomas Christiansen sobre Janpol Morales?

“Sí, la verdad es que hemos hablado con él (Janpol). Por tiempos para el tema del visado no es posible, pero para otras ocasiones, habrá una opción de entrar (a la Selección de Panamá)”, expresó Christiansen, luego del primer día de entrenamientos con jugadores de la Liga Panameña de Fútbol.

Recordemos que la Selección de Panamá debuta en la Eliminatoria, el próximo 6 de junio ante Guyana y en la Copa América, el 23 del mismo mes. Quiere decir que, por el momento, será poco probable ver a Morales vistiendo La Roja.