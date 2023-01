Luego de que ambos disputaran distintos amistosos durante el 2022, la Selección de Panamá y la Selección de Guatemala parecen estar listas para seguir afrontando partidos de preparación en este 2023. Y es que este miércoles, se confirmó que ambas se estarían midiendo en un encuentro que se jugará en Estados Unidos, antes de la reanudación de la Liga de Naciones.

Desde hace varias semanas, se había afirmado que Guatemala tendría un choque frente a Venezuela durante enero, el cual significaría el primer amistoso de los Chapines en el año. Y a pesar de que se habló sobre la posibilidad de también tener un duelo contra Costa Rica, se terminó descartando dicha probabilidad.

Por su lado, Panamá, con el mismo fin de retomar ritmo antes de la Liga de Naciones, estuvo en busca de un encuentro de preparación y aunque se manejó información de un rival caribeño (todavía no descartado), todo parece indicar que su similar sería otro centroamericano. Así lo afirmó el Presidente de la Federación Panameña de Fútbol, Manuel Arias.

"Vamos a tener un gran campeonato (LPF), creemos que va a ser un lindo torneo para que el 27 de marzo, esté el equipo (Panamá) preparado para jugar contra Costa Rica en Nations League. Para finales de febrero, tendremos un partido amistoso, probablemente contra Guatemala en Estados Unidos, fuera de fecha FIFA", manifestó Manuel Arias.

Lo más probable es que los dos equipos tengan un once alternativo, debido a que el partido no será durante la fecha FIFA. Sin embargo, servirá para que algunos jugadores puedan mostrar lo necesario y ser tomados en cuenta de cara a la reanudación de la Liga de Naciones. Hasta el momento, no se ha dado día exacto en el que se disputará el compromiso.