Panamá vs. Granada: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego por la tercera fecha de la Copa Oro 2021

La Copa Oro 2021 está en una etapa vibrante. Panamá vs. Granada será el otro encuentro clave del Grupo D, puesto que en simultáneo se enfrentarán Honduras vs. Qatar. Los canaleros, que empataron su primer encuentro y perdieron el siguiente, necesitan ganar por un amplio margen y que los qataríes no empaten para poder clasificar a cuartos de final. Granada, en cambio, ya está eliminada.

Panamá vs. Granada: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego en Centroamérica

El partido se disputará el martes, 20 de julio, a las 19 horas de Centroamérica (20 de Panamá), en el Exploria Stadium de Orlando, Florida. Podrá verse por ESPN 2 en toda Centroamérica; TD Mas, Teletica y Repretel (Costa Rica); Deportes TVC (Honduras); TV MAX, RPC TV y Flow Sports (Panamá); Fox Sports, Univision, Galavision y Sirius (Estados Unidos); y por el canal de YouTube de Concacaf.

Panamá vs. Granada: cómo llegan los panameños

Los dirigidos por Thomas Christiansen, en la caída 3-2 ante Honduras, tuvieron momentos de dominio que se tradujeron en buenos goles. Sin embargo, no les alcanzó y otra vez se notó que la defensa es uno de sus puntos más flojos: recibieron 6 goles en dos partidos. Pero, de cara a este duelo, tienen jugadores de jerarquía y deberían poder ganarle a Granada. Eso sí, cuentan con dos lesionados: Harold Cummings y Roderick Miller.

¡�� SALUDOS ORLANDO!



Después de casi tres semanas en Houston, #PanamáMayor ���� viajó hoy a su nuevo destino en Orlando, donde este martes se medirá a Granada ���� en el @ExploriaStadium �� por la @GoldCup.��



— FEPAFUT (@fepafut) July 19, 2021

Panamá vs. Granada: cómo llegan los granadinos

Pese a que el sacrificio y la lucha están presentes, The Spice Boyz carecen de nivel futbolístico. Perdieron sus primeros dos encuentros por 4-0 y quedaron eliminados. Si bien en algún momento generaron alguna que otra situación ante Honduras, fue más por amor propio. Los granadinos finalizan así su tercera participación en una Copa Oro (antes lo hicieron en 2009 y 2011).

Panamá vs. Granada: último partido entre ambos

La última vez que ambos seleccionados se vieron las caras fue el 24 de octubre de 2017, en un amistoso disputado en el Estadio Atlético Kirani James. Aquel día, Panamá le ganó 5-0 a Granada con tantos de Carlos Small en dos oprtunidades y Alfredo Stephens, que anotó un hat-trick.