Andy Najar confirmó la razón por la que no estuvo en el Honduras vs Granada

La Selección de Honduras venció ayer 4-0 a Granada en la segunda jornada de la Liga de Naciones de la Concacaf, resultado que le da vida en la competición, aunque en la nómina oficial destacó la presencia de Andy Najar, quien de manera sorpresiva vio el compromiso desde el graderío, pero luego el futbolista aclaró todo.

“Lo hablé con el profesor y la mejor decisión fue no haber jugado el día de ayer, la seguidilla de partidos afecta y el cuidado, fueron uno de los motivos, pero lo importante es que se ganó y se lograron los tres puntos”, dijo Najar a los medios de comunicación antes de viajar a Estados Unidos.

“Tenía muchas ganas de jugar porque iba a ser mi primera vez en Tegucigalpa. Lo importante es que ganamos y la afición estuvo ahí. Ya se había hablado y por eso fue que no estuve en el partido de ayer”, agregó.

Acerca de las críticas que recibe por no jugar todos los partidos con la H comentó: “Yo siempre le he dicho que sí a la Selección. Todos han visto cuando estoy bien, siempre estoy acá. A veces no puedo estar en el campo debido a mi situación física, lo importante es que estoy aquí”

“Teníamos que ganar, se habló con el grupo. Lo dijimos antes del partido, lo teníamos que ganar para seguir en la pelea para poder llegar a la siguiente ronda de poder clasificar a la Copa América”, finalizó sobre el resultado ante los caribeños.