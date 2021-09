PSG vs. Metz: mira por aquí EN VIVO y EN DIRECTO el partido de Keylor Navas por la fecha 7 de la Ligue 1

Se viene la séptima fecha del PSG en la Ligue 1 y buscarán mantener el puntaje perfecto. Para este partido contra el Metz en condición de visitante, Mauricio Pochettino se inclinó por Keylor Navas en la portería, la idea del entrenador es ir rotando entre el tico y Gianluigi Donnarumma.

PSG vs. Metz: síguelo por aquí EN VIVO y EN DIRECTO

PSG vs. Metz: Cuándo, dónde y por qué canal ver el partido

El encuentro se disputa hoy, miércoles 22 de septiembre, desde la 12:00 de Centroamérica (13 de Panamá) en el Stade Saint-Symphorien. El mismo podrá verse por televisión para todo Centroamérica y México mediante ESPN 2, ESPN Play y Star +, así como por en Bein Sports en Estados Unidos.

PSG vs. Metz: Cómo llegan los locales

Metz es todo lo contrario al PSG en este torneo. Están últimos, todavía no ganaron y cosecharon solo tres empates. Todavía no pudieron acomodarse a esta temporada en la Ligue 1 y apuntan a dar la gran sorpresa contra el super equipo de Keylor Navas. No será fácil, pero la localía podrá ayudarlos.

DON KEYLOR ANTONIO NAVAS GAMBOA ���� pic.twitter.com/BMnfYYZ2NL — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) September 21, 2021

PSG vs. Metz: Cómo llegan los parisinos

PSG no podrá contar con Lionel Messi para este encuentro por una lesión en la rodilla. De todos modos, Pochettino tendrá al resto de sus figuras a su disposición e intentará continuar con la racha de victorias. Todavía no definió si atajará el costarricense o continuará Gianluigi Donnarumma.

PSG vs. Metz: Último partido entre ambos

El último partido entre ambos se dio el 24 de abril de este año por la Ligue 1. En esa ocasión, PSG venció 2-1 al Metz en condición de visitante. Kylian Mbappé y Mauro Icardi anotaron para los parisinos. El descuento de Les Grenats lo marcó Fabien Centonze.