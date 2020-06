Oficial: Se suspendió el inicio de la Liga Concacaf

La pandemia sigue afectado directamente el fútbol de Centroamérica. La mayoría de las ligas debiberon cancelar el campeonato debido al coronavirus que estaba azotando a sus países. Las excepciones fueron Nicaragua, que logró finalizar su campeonato a puertas cerrdas, y Costa Rica que decidió volver a principios de junio para poder completar las jornadas que quedaban.

Honduras, Guatemala, Panamá y El Salvador dieron por terminadas las ligas y no saben con certeza cuando podrán volver a la actividad. Pero esto no afectó únicamente a las torneos nacionales, sino también a los internacionales de la región. La Concachampios, que tiene a Olimpia con un pie y medio en las semifinales, también tuvo que suspenderse y no se sabe cuando se retomará.

Saprissa fue el último campeón de la Liga Concacaf. (Diario As)

A todo esto hay que sumarle al comunicada que acaba de salir: el inicio de la Liga Concacaf se suspendió por tiempo indeterminado. La fecha para el comienzo era el 28 de julio, pero no van a poder cumplir con lo determinado. Los equipos debían estar entrenando desde principio de este mes para llegar en buen estado físico.

Se pospone el inicio de @TheChampions, el 28 de julio ya no es opción. pic.twitter.com/e7MK6im9Dq — Carlos Rodrigo Hernández (@crh_oficial) June 23, 2020

Otro de los grandes impedimientos son los viajes de las plantillas a distintos países. Eso podrían terminar provocando un rebrote en zonas que la pandemia está bajando la cantidad de infectados. Las situaciones en cada país de Centroamérica, Caribe y Canadá son muy distintas y esto podruciría un gran riesgo.

Esta es parte del comunicado que emitieron los de la Concacaf: "Nuestras competencias de clubes dependen de la reanudación de multiples ligas, debido a que algunas permanencen en una posición incierta, hemos tomado la decisión de posponer el incio de la Liga Concacaf Scotiabank 2020, que estaba programada para comenza el 28 de julio".