El Salvador y Panamá chocarán hoy en el cierre de la fecha 4 del Octagonal Final de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022. Duelo al que llegan como favoritos los canaleros, quienes completaron una gran primera vuelta con dos empates y un triunfo que los dejaron cuartos, con 5 puntos. No fue ese el caso de los cucatlecos, quienes sumaron dos empates, una caída y quedaron penúltimos, con 2 unidades.

El Salvador vs. Panamá: ver aquí EN VIVO y EN DIRECTO

El Salvador vs. Panamá: cuándo, dónde y por qué canal ver el partido

El encuentro se desarrollará hoy, jueves 7 de octubre, a las 20:05 horas de Centroamérica (21:05 de Panamá), en el Estadio Cuscatlán de San Salvador. Se podrá ver por Canal 4 TCS (El Salvador), NEX (Panamá) y Paramount+, Universo, Telemundo Deportes y Centro América TV.

El Salvador vs. Panamá: cómo llegan los cuscatlecos

Con el Cuscatlán como trinchera -Panamá no pudo ganar allí en ninguna de sus últimas cinco visitas-, los de Hugo Pérezbuscarán sumar su primer triunfo en el torneo para acercarse a los puestos de clasificación. Pese a las bajas de Zavaleta, Bonilla y Rodríguez, a la Selecta le llegaron buenas noticias con la disponibilidad de Tamacas y Bonilla, quien está volviendo tras recuperarse del Covid-19. Con posibles debutantes a la vista, Pérez le dijo a JM Deportes que: "Sinceramente, no me preocupa nada de Panamá". Con el objetivo de volver a anotar luego de cinco partidos, el D.T. anticipó que “el estilo de juego no se va a cambiar".

El Salvador vs. Panamá: cómo llegan los canaleros

Sin Andrade ni Carrasquilla, los pupilos de Thomas Christiansen llegan habiendo dejado buenas sensaciones en la primera ventana. El hispano-danés, con respecto a la racha histórica que podrían romper si ganan, dijo que "eso es un aliciente para nosotros". En relación con esto, uno de los referentes se la selección, Aníbal Godoy, expresó que "están presionados (los salvadoreños) porque se habla de que están obligados a ganarnos. Tenemos que ser inteligentes y jugar con esa presión". Habiendo probando las mieles del éxito en Rusia 2018, quieren repetir en Qatar 2022.

El Salvador vs. Panamá: último partido entre ambos

La última vez que ambos seleccionados se enfrentaron fue el 20 de enero de 2017, en la última edición de la ya extinta Copa Centroamericana. En dicha oportunidad, Panamá venció 1-0 a El Salvador gracias a a anotación de Abdiel Arroyo.