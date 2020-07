¿No llega? Espíndola sigue sin poder viajar y en Saprissa analizan alternativas

Hace varias semanas atrás se anunció la llegada de Esteban Espíndola al Saprissa. El defensor finalizó su contrato con el Marathón de Honduras y tenía arreglada de palabra su arribo al Morado. Pese a no haber firmado todavía, el club decidió anunciarlo en sus redes sociales. La idea era que arrancará la pretemporada con el resto de sus nuevos compañeros, pero el futbolista sigue en tierras catrachas.

En ambos países siguen las fronteras completamente cerradas debido a la pandemia. En Costa Rica se abrirán mañana, pero solo para personas que lleguen provenientes de Canadá, Unión Europea y Reino Unido. No hay fecha para la admisión de extranjeros que vengan de los demás países de la región y esto genera una gran incertidumbre sobre el futuro del jugador argentino.

El presidente del Saprissa reconoció que analizan alternativas por Espíndola.

Sobre esta situación habló Juan Carlos Rojas, presidente del Sapri, en una entrevista con radio Columbia: "Yo no diría que fue un error su contratación, con él ya teníamos un arreglo antes de saber lo de las fronteras. Es una circunstancia imprevista. Ahora estamos evaluando todas las alternativas. No es sencillo. Estamos quemando todos los cartuchos. Estamos evaluando si hay posibilidad (que venga al país) y cuándo sería".

El Deportivo Saprissa se encuentra analizando las posibilidades de como traerse a su nuevo fichaje Esteban Espíndola ya que por razones del Coronavirus y las medidas sanitarias tomadas por el Ministerio de Salud no permiten la llegada de personas https://t.co/FRupuw7dnK pic.twitter.com/xQvufqui9I — Radio Onda Tica - Oficial (@TicaOnda) July 30, 2020

La ausencia de él en los entrenamientos está dejando mucha ventaja a comparación con sus compañeros y con los rivales que ya se entrenan hace dos semanas. Se cree que Espíndola podría sumarse recién en el final de la pretemporada, una noticia que no le agrada para nada a Wálter Centeno debido a que el defensor llegó para ser titular.

Todo esta situación abre la posibilidad de que no termine llegando al Saprissa y arregle con el Monstruo Verde para renovar. Ni el jugador ni el Morado quieren esto, pero no podrán esperar un mes más su llegada. Los días que vienen serán claves para ver que decisión toman los directivos, no se descarta que salgan al mercado a buscar otro fichaje en esa posición.