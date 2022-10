Miami Dolphins vs. Pittsburgh Steelers: pronósticos en otro Sunday Night de la NFL

La NFL sigue su rumbo este próximo domingo 23 de octubre cuando se midan Los Miami Dolphins vs. Los Pittsburgh Steelers desde el Hard Rock Stadium. Ahora, toda la pasión por el fútbol americano no la podrás vivir completa si no estás en sintonía con tu mejor opción en apuestas deportivas. Sunday Night está presente cada semana y Codere te ayuda a vivir mucho mejor la emoción de cada partido con la NFL y tus parlays. Anímate a armar tu parlay para todos los encuentros de este día y sin dejar fuera este gran choque entre estos dos equipos.

Miami Dolphins

Después de perder (24-16) en la jornada anterior ante los Minnesota Vikings con Teddy Bridgewater, su quarterback número dos, los Miami Dolphins buscarán cambiar el estado de ánimo con una victoria. Además, ilusiona el regreso de Tua Tagovailoa, que los llevó a ganar sus tres primeros duelos. Sin él, los Dolphins tropezaron de manera consecutiva ante Bengals, Jets y Vikings.

Pittsburgh Steelers

No están saliendo las cosas como las esperaban los Pittsburgh Steelers en esta temporada de la NFL, no solamente por los malos resultados, sino porque también las lesiones han sido una piedra en el zapato para sus aspiraciones de Super Bowl. Kenny Pickett tomó los snaps del primer equipo en las prácticas, por lo que se espera que sea el inicial este fin de semana ante los Miami Dolphins y así buscar ordenar el barco.

¿Cómo y dónde apostar con Codere?

Desde la página de Codere.pa, podrás crear tu usuario ya sea desde un teléfono celular, computadora, tablet u otros dispositivos móviles. Una vez hecho ese paso, podrás iniciar sesión y cargar saldo en la cuenta, para así tener acceso a las apuestas (que podrán observarse en el “Historial de Apuestas”) y aprovechar las múltiples promociones vigentes. Además, tendrás todas las diferentes opciones para que armes tu jugada con una buena combinada y empieces esta temporada ganando.

Miami Dolphins vs. Pittsburgh Steelers: Codere tiene a su favorito

Los Miami Dolphins parten como los grandes favoritos en Codere, ya que su victoria en este comienzo de temporada en la NFL entrega una cuota de 1,29. Mientras que un triunfo de Los Pittsburgh Steelers, entrega una cuota de 3.50.

