Marco Pappa habló tras su llegada a Municipal: "Lo mejor está por venir"

Luego de varias indirectas entre futbolista e institución, finalmente Marco Pappa ha firmado como nuevo refuerzo del Municipal de Guatemala, el cuarto tras José Morales, Rafael García y Janderson Pereira. El jugador chapín habló con Guatefutbol respecto de su llegada a los rojos, así como lo que espera representando a la institución.

"Gracias a Dios por esta nueva oportunidad, porque tengo la seguridad de que sin el nada de esto sería posible. Esta es la oportunidad de demostrarle lo mejor de mi a Dios, a mi familia, al club que me formó, a la afición que siempre me ha apoyado. Pero sobre todo a mi mismo que nunca es tarde para entregar lo mejor de uno", expresó primeramente.

Marco Pappa firmando con Municipal (Foto: Guatefutbol)

También le agradeció a su familia por haber "estado incondicionalmente para mi en las buenas y en las malas, en los altos y en los bajos". "Han sido mi impulso para tomar esta decisión tan importante en mi vida, y eso le estaré eternamente agradecido", aseguró.

���� Marco Pappa está de regreso. Aquí te dejamos el comunicado oficial. ���� #VamosRojos ❤️�� pic.twitter.com/rKzHfUGwAt — CSD Municipal (��) (@Rojos_Municipal) June 26, 2020

Tampoco se olvidó del club, por apostar a su vuelta: "Esta de más decir el agradecimiento y el cariño tan grande que le tengo al club. Fue el que me formó, donde me hice quien soy; el que me abrió las puertas a todas esas oportunidades que he tenido a lo largo de mi carrera. Por lo tanto, el club se merece lo mejor de mi".

Finalmente, sobre su afición, destacó: "Gracias por siempre apoyarme y motivarme a ser mejor. Hoy más que nunca les puedo decir que lo mejor está por venir". Completó confesa que tiene la intención de "demostrarme a mi y al país quien es el verdadero Marco Pappa, y de dar lo mejor de mi dentro y fuera de las canchas".