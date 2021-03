Antonio Chucho López dio a conocer los mejores escenarios que ha tenido en el América

Antonio Chucho López disputó en esta jornada FIFA los encuentros de Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022 con la Selección Nacional de Guatemala siendo uno de los jugadores más destacados para los chapines. Fueron seis puntos de seis posibles ante Cuba e Islas Vírgenes Británicas. Los dirigidos por Amarini Villatoro saben que fue un gran comienzo pero todavía no se ha conseguido nada.

Sin embargo, a través de una videollamada, Chucho López fue interrogado por aficionados americanistas para conocer cuáles han sido los mejores momentos del jugador vistiendo la camiseta del América en donde el chapín se encuentra haciendo vida actualmente bajo las órdenes de Santiago Solari. El guatemalteco no dudó en mencionar la final contra Cruz Azul en el Torneo Apertura 2018.

"Es la final contra Cruz Azul en el Apertura 2018 cuando mete el segundo gol Edson Álvarez. Estaba en la banca, me metí a la cancha a abrazarlo y festejar el gol con todo el equipo. Ese es el momento más feliz porque venía de momentos muy difíciles en mi vida y se viene ese campeonato que llegó a alegrarme mi vida en la cancha, fuera del campo y en mi vida personal", expresó Antonio Chucho López.

"Todo en realidad fue un sueño hecho realidad. Desde niño le voy al América, estuve ocho años en las fuerzas básicas del equipo y por fin logré mi sueño en el Estadio Azteca, la verdad me sentí muy feliz y es de los mejores momentos que he vivido. La exigencia siempre es al 100% con el equipo y eso me gusta porque me presionan a sacar lo mejor de mi", concluyó Chucho López.

Ahora que su participación con la Selección de Guatemala terminó por los momentos con estos dos encuentros de Eliminatorias en el mes de marzo, Antonio Chucho López centrará todas sus energías nuevamente con el América para seguir ganándose la confianza de Solari y a su vez un lugar en el equipo americanista en lo que reste de temporada.