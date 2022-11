Son 19 días los que faltan para que ruede el balón en Qatar 2022 y las 32 selecciones en curso buscarán cumplir sus objetivos respectivamente. Concacaf estará representa por Estados Unidos, Costa Rica, Canadá y México. A pesar de que no son los amplios favoritos para llegar a las instancias finales, una leyenda del fútbol italiano piensa que una de estas selecciones mencionadas tiene las herramientas para llegar a la gran final.

Hay tres selecciones candidatas para el Mundial de Qatar 2022: Argentina, Brasil y Francia, todas las demás correrán varios escalones por debajo. A pesar de este panorama en donde Sudamérica y Europa parten como los favoritos, Alessandro Del Piero cree que Concacaf tiene a un representante que pudiera dar la sorpresa y llegar a instancias finales.

Declaraciones de Alessandro Del Piero

En una entrevista para TUDN, Alessandro Del Piero le dio un voto de confianza a la Selección de México: "México no es favorito, pero siempre en el Mundial tenemos una sorpresa. Espero que sea México la sorpresa como Croacia cuatro años antes. Siempre hay un equipo que nunca dice ‘no’", afirmó Alessandro Del Piero.

“Mis favoritos son Francia, Argentina, Brasil y Alemania porque Alemania es Alemania. Inglaterra, por qué no, tiene talento, está en un momento malo, pero tiene talento. Después Portugal, España, Bélgica, esos son los equipos que, por talento, historia y muchas cosas, son los mejores”, sentenció Alessandro Del Piero.

¿Cuándo debuta México en Qatar?

México buscará en Qatar el famoso quinto partido y debutará el próximo 22 de noviembre a las 10:00 A.M. (hora Ciudad de México) ante la Selección de Polonia. Comparten el Grupo C junto a Argentina y Arabia Saudita. No viene bien la selección dirigida por Gerardo Martino, pero es fútbol y todo puede suceder.