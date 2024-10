El entrenador de La Azul y Blanco no estaría presente para la próxima fecha FIFA.

Se aproxima la fecha FIFA del mes de octubre y los entrenadores están ultimando detalles para anunciar las convocatorias. La Selección de Guatemala tendrá una doble jornada complicada, ya que necesita ganar al menos un partido para avanzar a la siguiente ronda.

Primero visitará a Guyana y luego se medirá contra Costa Rica, también como visitante. Los dirigidos por Luis Fernando Tena vienen de ganarle a Martinica por 3-1 en la primera jornada e igualaron en la segunda fecha ante los Ticos, con quienes comparten el primer puesto del grupo con cuatro puntos.

Pensando en la convocatoria, el entrenador mexicano analiza dejar afuera a una de las grandes figuras del fútbol guatemalteco y que podría no regresar a la Selección en los próximos llamados.

¿Qué jugador dejaría de pertenecer a la Selección de Guatemala?

De acuerdo a la información de La Pizarra GT, el nombre que podría no estar más en la Azul y Blanco es el de Antonio de Jesús López. El futbolista de Comunicaciones no estuvo presente en la última fecha FIFA y hace un año que no es convocado.

Si bien Chucho López atraviesa un gran presente con los Cremas, no sería convocado para la Selección de Guatemala debido a que es un jugador irregular e inconstante que presenta varios altibajos. “Genera desorden y Tena prioriza el orden en su juego. Debe ser algo primordial”, aseguró el periodista de La Pizarra.

Además, estas no serían las únicas razones: “En Federación de Guatemala lo tienen marcado como un jugador conflictivo, más allá de que pueda ser parte en esta fecha FIFA, yo lo veo muy complicado”.

¿Cuándo juega la Selección de Guatemala?

Los dirigidos por Luis Fernando Tena tendrán fecha FIFA por la Liga de Naciones Concacaf el próximo viernes 11 de octubre frente a Guyana y luego visitarán a Costa Rica el martes 15 de octubre.