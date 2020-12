La jugada de Marlon Licona que le costó a Motagua la eliminación ante Real Estelí [VIDEO]

El Motagua quedó sorpresivamente eliminado de la Liga de Campeones de la Concacaf del próximo año a manos de Real Estelí. Los azules eran favoritos en la previa, pero no solo eso, también estaban ganando el partido cómodamente por 2-0 en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

Cuando cualquiera hubiera dicho que el encuentro estaba sepultado, Juan Barrera puso el descuento a los 64 minutos de la segunda parte. Seguido a ello, llegaría la catástrofe de las águilas por una jugada controversial de Marlon Licona.

El guardameta tomó la pelota, o quizás no del todo, pero al menos hizo el amague de que la iba a agarrar pero no se imaginó que un adversario lo alcanzaría a tiempo para sacarsela de las manos. El árbirtro central no señaló la falta y de ahí salió el empate del Tren del Norte justo antes de que se diera el partido por terminado.

Luego de ello, las águilas perdieron en lanzamientos de penal.

¡NO! ¡ESTE ES EL PEOR ERROR DE UN PORTERO EN TODO 2020!������#CONCACAFxFOX Minuto 89', tu equipo va ganando 2-1, tienes el boleto en las manos, pero tú... ¡Echas todo a perder!



¡MARLON LICONA recordará este error en su portería por siempre!



Motagua 2-2 Real Estelí pic.twitter.com/LoxVoSfEB3 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 10, 2020