Jafet Soto asume la responsabilidad de la eliminación de Herediano ante Real Estelí

La eliminación de Herediano ante Real Estelí de Nicaragua sigue siendo noticia en Costa Rica, sin duda porque fue histórica porque por primera vez un conjunto pinolero logró vencer de visita a un club, además que lo hizo en una competición regional como lo es la Liga Concacaf, hecho que sin duda tiene en el ojo del huracán al entrenador Jafet Soto.

El técnico del Team fue claro en decir que su equipo no jugó como debía el partido, en especial el primer tiempo donde no tuvo la actitud necesaria para afrontar un compromiso de esta magnitud y cuando intentaron reaccionar, no se tuvo la capacidad para abrir espacios en la defensa de los nicaragüenses.

“No jugamos en un tiempo, en el primero no se hizo nada, el que hizo el desgate y futbol fue el Real Estelí, merecidamente anotaron y luego se encerraron. No tuvimos la actitud para poder empatarlo y luego en el complemento no contamos con la capacidad para anotar, lamentablemente quedamos eliminados”, lamentó Soto.

La semana no ha sido la mejor para Herediano, porque el pasado domingo también cayeron de local en el torneo tico contra Saprissa y ayer se dio la mayor sorpresa ante los pinoleros, derrotas que ponen en el centro de atención a Jafet Soto, incluso surgiendo rumores de una posible destitución.

“Indudablemente no le podemos quitar el mérito al Real Estelí, hicieron su partido, estamos muy molestos con nosotros y hay que ponerles el pecho a las balas, porque no jugamos a nada en especial en el primer tiempo, no se tuvo actitud. En lo personal, si hay repercusiones, tomo mi responsabilidad sobre esta derrota”, finalizó el técnico.

Ahora, Herediano solamente le queda pelear por el título del Torneo Apertura 2020 de la Liga Promerica, ya está clasificado a las semifinales y enfrentará al primer lugar del Grupo B, que todo parece indicar será Saprissa.