La Liga Deportiva Alajuelense podría tener un problema con el pase de Bryan Ruiz

La llegada de Bryan Ruiz a la Liga Deportiva Alajuelense ha significado el fichaje estrella para el fútbol en Costa Rica. Luego de una trayectoria por el balombié europeo, el jugador costarricense decidió darse otra oportunidad en el fútbol que lo vio crecer. Y que mejor lugar para hacerlo que con el conjunto donde dio sus primeros pasos.

Sin embargo actualmente existe un problema con el pase del jugador que debe ser enviado por su antiguo club: en este caso el Santos de Brasil. Hasta los momentos este trámite no se ha hecho oficial y falta muy poco para el comienzo del Torneo Apertura en Costa Rica. A pesar de ello, existe otra solución al problema.

"Esto es un proceso similar al de Alvarado en su momento. El primer paso es informarle al Santos, si el equipo hace la denegatoria, se acude a la FIFA. Y es allí donde una persona de nuestra confianza y de mucha esperiencia está trabajando en ese asunto para solventarlo lo antes posible", explicó el presidente Fernando Ocampo.

Hace 5206 días....��⚫️ pic.twitter.com/acuBkuxXe5 — Bryan Ruiz González (@bryanruizcr) July 24, 2020

Por esta razón antes de que se tome la decisión de acudir directamente a la FIFA, el Santos debería enviarle el pase del jugador para que pueda ser inscrito con su nuevo club en Costa Rica. Aunque la relación entre ambas instituciones está sana. La relación entre el Santos y Bryan Ruiz no lo está. Recordemos que el jugador no terminó su contrato con el equipo debido a que no tenía minutos.

Hasta los momentos el Torneo Apertura en Costa Rica inicia este 16 de agosto. Menos de 15 días para el arranque de esta competencia. Es por esta razón que la Liga Deportiva Alajuelense quiere resolver este inconveniente con el Santos lo antes posible. Sino, recurrirá a la opción B de acudir a la FIFA.